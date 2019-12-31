Yeni yıla doğru

31.12.2019 15:52 | Son Güncelleme: 31.12.2019 15:52

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

Şahin, mesajında, üniversite olarak yeni yılda ilim ve fen ışığında bölgeye katkı sunmaya devam edeceklerini belirtti.

Yeni yılın Türk milleti adına hayırlı geçmesi temennisinde bulunan Şahin, şunları kaydetti:

"Ufkunu dünya üniversitesi olma yolunda genişleten Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, 2019 yılında olduğu gibi 2020 yılında da bölgesine ve şehrine hizmet etmeye ve atılımlarını sürdürerek eğitim öğretimde adından söz ettirmeye devam edecektir. Başta, bu uğurda özveriyle çalışan personelimiz ve geleceğe umutla bakmamıza vesile olan sevgili öğrencilerimiz olmak üzere, tüm milletimizin yeni yılını en içten dileklerimle kutlarken, yeni yılın gönül coğrafyamıza huzur ve barış getirmesini, insanlığa güzel ahlakı yaşatarak kalplerde mutluluğu daim kılmasını dilerim."

Cengiz Günay'ın mesajı

Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Günay, yeni yılın ülke ve millet adına çok güzel geçmesi temennisinde bulundu.

Günay, mesajında, Türkiye'nin çok büyük bir ülke olduğunu, birlik ve beraberlikle birlikte her türlü zorluğu aşacağını belirtti.

Tekirdağ'ın kalkınmasına da destek vereceklerini ifade eden Günay, şunları kaydetti:

"Büyük umutlarımız ve hedeflerimiz var. Olumsuzluklar, geleceğe umutla ve güvenle bakmamızı engellemeyecektir. Yeni yılda da huzura ve başarıya olan inancımızı tazeleyerek, beklentilerimize ulaşmak için toplumun tüm kesimleri ile el ele vererek, Tekirdağ'ı hak ettiği noktaya taşımak için azimle çalışmaya devam edeceğiz. Birlikten kuvvet doğar ilkesini, kendine misyon edinmiş odamız, bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da kentimiz için yeni projeler üretmeye devam edecektir. Bizler, bundan önce olduğu gibi bundan sonra da Tekirdağ'ın kalkınma yolculuğuna destek vereceğiz."

Kaynak: AA