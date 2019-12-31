Yeni yıla doğru

31.12.2019 14:52 | Son Güncelleme: 31.12.2019 14:52

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım ve Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Çağatay, mesajında, yeni bir yıla girmenin heyecanı içinde olduklarını belirtti.

Milletçe birlik ve beraberlik içinde daha güçlü bir ülke olarak yeni bir yıla girdiklerini aktaran Çağatay, "İnanıyorum ki daha büyük sevinçler, daha büyük heyecanlar yaşayacak, ilimizi ve ülkemizi çok daha aydınlık yarınlara hep birlikte taşıyacak, nice yeni güzel yıllara birlikte kavuşacağız." ifadesini kullandı.

Rektör Yardım ise mesajında, üniversite olarak başarılı bir yılı geride bıraktıklarını belirtti.

Hep birlikte yeni umut ve hedeflerle yeni bir yıla girmenin heyecan ve mutluluğunu yaşadıklarını aktaran Yardım, "Bilimsel, sanatsal, sosyal ve kültürel alanda birçok başarılı çalışmalara imza atıp ülkemize ve ilimize faydalı projeler üreten ve toplumsal duyarlılığı yüksek bireyler yetiştiren bir üniversite olmak adına her anlamda mücadele etmeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Tanğlay da yeni ümitler ve heyecanlarla 2020'yi karşıladıklarını söyledi.

Yeni yılın ülkeye ve millete hayırlar getirmesini dileyen Tanğlay, "Ülkemizde ve şehrimizde önemli gelişmelerin yaşandığı 2019'u geride bırakıyoruz. Yeni ümitlerle ve hizmetlerle dolu 2020 yılına girmenin heyecanını yaşıyoruz." dedi.

Kaynak: AA