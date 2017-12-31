Yeni Yıla Doğru

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.



Yılmaz, mesajında, 2018 yılının üzüntüden uzak mutlu bir yıl olması temennisinde bulundu.



Geride kalan yılda birçok üzücü olay yaşandığını anımsatan Yılmaz, şöyle konuştu:



"İnşallah 2018 yılı bu olaylardan uzak ülkemizin geleceği için hayırlı bir yıl olur. Kentimizde de yaşanan kadına şiddet ve asayiş olaylarından uzak günler geçirmeyi diliyorum. Zor dönemlerden geçen ülkemiz, Cumhurbaşkanımızın dik duruşu sayesinde zorlukları geride bıraktı. Allah nasip eder de 2019 seçimlerinde de istikrar sürerse bambaşka bir Türkiye karşılayacak bizi. Bu duygu ve düşünceler ile başta Türk ve Müslüman devletleri olmak üzere tüm dünya ülkelerine sağlık ve huzurlu bir yıl geçirmelerini diliyorum."