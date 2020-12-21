Yeni yıla doğa içerisinde girmek isteyenler müstakil eve yöneldi

sahibinden.com verilerine göre, yılbaşını evde geçirmek yerine, daha sakin ve izole bir ortamda yeni yılı karşılamak isteyenler şehir merkezlerine yakın, doğa içerisinde bulunan lokasyonları tercih etmeye başladı.

sahibinden.com verilerine göre, yılbaşını evde geçirmek yerine, daha sakin ve izole bir ortamda yeni yılı karşılamak isteyenler şehir merkezlerine yakın, doğa içerisinde bulunan lokasyonları tercih etmeye başladı.

sahibinden.com açıklamasında paylaşılan verilere göre, villa ve müstakil evlerin yoğunlukta olduğu ilçelere yönelik talep yeni yıl öncesinde hızla artıyor.

1-12 Aralık tarihlerini kapsayan dönemde geçen yılın aynı dönemine göre "müstakil ev" aramaları yüzde 169 yükseldi.

Verilere göre, doğayla iç içe zaman geçirmek isteyenlerin yoğun olarak tercih ettiği İstanbul/Şile'de müstakil evlere yönelik ilgi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 229 yükseldi.

Bu ilçeyi yüzde 188'le Kocaali/Kartepe, yüzde 157 ile İstanbul/Silivri, yüzde 92 ile İstanbul/Büyükçekmece, yüzde 89 ile İstanbul/Sarıyer takip etti.

Açıklamaya göre, çok katlı yapısı ve geniş yaşam alanlarıyla kalabalık ailelerin tercih ettiği villalar da bu dönemde fiziki mesafeyi korumaya daha çok imkan tanıması nedeniyle daha fazla ilgi görüyor.

Müstakil evlerde olduğu gibi, bu dönemde İstanbul/Şile'de bulunan villa ilanlarına ilgi yüzde 189 arttı. Bu ilçeyi sırasıyla yüzde 183'le Sakarya/Sapanca, yüzde 132 ile İstanbul/Silivri ve yüzde 66 ile de Kocaeli/Kartepe izledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulselam Durdak