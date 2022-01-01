YENİ YILA DEVE OYUNU İLE GİRDİLER, YILBAŞI HARÇLIĞI TOPLADILAR - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

YENİ YILA DEVE OYUNU İLE GİRDİLER, YILBAŞI HARÇLIĞI TOPLADILAR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ARDAHAN'ın Posof ilçesinde yeni yıla yöresel 'deve oyunu' ile giren gençler, davul- zurna eşliğinde evleri gezerek yılbaşı harçlığı topladı.

ARDAHAN'ın Posof ilçesinde yeni yıla yöresel 'deve oyunu' ile giren gençler, davul- zurna eşliğinde evleri gezerek yılbaşı harçlığı topladı.

Posof'ta 2021'in son gecesi geleneksel deve oyununu oynamak için bir araya gelen gençler, deve kostümü giyen arkadaşlarıyla birlikte ilçe merkezinde dolaştı. Cadde ve sokak aralarında davul- zurna eşliğinde dolaşan ve bahşiş almak için vatandaşları deveye bindirmeler ilginç görüntü oluşturdu. Belediye binası önündeki gösteride Belediye Başkanı Cahit Ulgar da bahşiş verdi. Daha sonra deve oyunu cadde ve sokaklarda sürdü, davul- zurna eşliğinde deveye bindirilen vatandaşlardan bahşiş toplandı.

YENİ YILA DEVE OYUNU İLE GİRDİLER, YILBAŞI HARÇLIĞI TOPLADILAR

YENİ YILA DEVE OYUNU İLE GİRDİLER, YILBAŞI HARÇLIĞI TOPLADILAR

YENİ YILA DEVE OYUNU İLE GİRDİLER, YILBAŞI HARÇLIĞI TOPLADILAR

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title