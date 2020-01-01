Yeni yıla çalışarak girdiler

01.01.2020 11:42 | Son Güncelleme: 01.01.2020 11:47

Hakkari'de 2020 yılına vatandaşlar eğlenerek girerken polis memurları, jandarma ekipleri, belediye temizlik işçileri ve taksiciler yeni yıla çalışarak girdi.



Hakkari'de yılbaşı dolayısıyla kimi vatandaşlar yeni yıl coşkusu yaşarken, kimi vatandaşlar ise 2020 yılına çalışarak girmek zorunda kaldı. Hakkari Belediyesi karla mücadele ederken, temizlik işçileri ise mesailerine ara vermeden soğuk havada çöp toplayarak yeni yıla girdiler. Jandarma ve polis ekipleri de yılbaşı dolayısıyla şehir giriş ve çıkışları ile şehir merkezinde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbir alarak yeni yıla merhaba dedi. - HAKKARİ

Kaynak: İHA