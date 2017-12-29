Amasya Orman Bölge Müdürlüğü tarafından başlatılan "Yeni Yıla Ağaç Keserek Değil Fidan Dikerek Girelim" kampanyası kapsamında 4 ilde ücretsiz fidan dağıtıldı.



Amasya Orman Bölge Müdürü Zekeriyya Nane, Amasya Yavuz Selim Meydanı'nda düzenlen programda yaptığı konuşmada, kampanya kapsamında sorumluluk alanları Amasya, Samsun, Tokat ve Çorum'da 20 bin fidan dağıttıklarını söyledi.



Bakanlığın çalışmalarına değinen Nane, şunları söyledi:



"Bakanlığımız eskisi gibi değil, şu an devlet ormancılığından millet ormancılığına geçti. Bu anlamda köylümüzü kalkındırmayı amaçlayan gelir getirici tür dağılımı yaparken, hem de şehirlerde okul bahçeleri, hastane bahçeleri, mezarlıkları ağaçlandırmada ve ülkemizin yeşillenmesini sağlamakta bakanlığımız başrol oynuyor."



Amasya Orman Bölge Müdürlüğü olarak 2017 yılında 12 milyon fidan üreterek rekor kırdıklarını aktaran Nane, bu fidanlardan yaklaşık 5 milyonunu ağaçlandırma sahalarına diktiklerini bildirdi.



Nane, 7 milyon fidanla da diğer bölge müdürlüklerinin ihtiyacını karşıladıklarını vurgulayarak, "Gelir getirici tür dediğimiz ceviz, badem, kuşburnu gibi süs bitkisi fidanlarını yetiştirip halkımızın ihtiyacını gideriyoruz. 2018 başlarken 2017'yi ağaç katliamı yaparak değil, aksine fidan dikerek geride bırakmak istiyoruz. Tabi vatandaşımızla ilimizin ve ülkemizin yeşillenmesi anlamında birer tane fidan dikiyoruz." ifadelerini kullandı.