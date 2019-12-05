Yeni yıl yemeği
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Yeni yıl yemeği

İhtiyaç sahibi öğrencilere burs ve ailelere destek sağlamak amacıyla düzenlenen yemek organizasyonu, iş ve cemiyet dünyasının seçkin isimlerini bir araya getirdi.

05.12.2019 11:50 | Son Güncelleme: 05.12.2019 11:50
Yeni yıl yemeği

İhtiyaç sahibi öğrencilere burs ve ailelere destek sağlamak amacıyla düzenlenen yemek organizasyonu, iş ve cemiyet dünyasının seçkin isimlerini bir araya getirdi.


Başkanlığını Fatoş Altınbaş'ın yürüttüğü, yönetim kurulunda , Monik İpekel, Özle Sezer Özer, Sitare Kalyoncuoğlu ve 'un yer aldığı dernek, son olarak fiziksel ve zihinsel engelli çocuklara eğitimde fırsat eşitliği sağlanması amacıyla bir Özel Eğitim Merkezi kurmuştu. Dernek yetkilileri, 2020 yılında da birçok sosyal sorumluluk ve yardım projesini hayata geçireceklerini açıkladı.



Arzu Sabancı



Ebru Yaşar



Sitare Kalyoncuoğlu - Monik İpekel - Fatoş Sarıgül - Ayşegül Toplusoy - Revna Demirören - Özle Özer



Pınar Talay - Derya Ayaydın



Aylin Yılmaz

Kaynak: Hürriyet

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