Yeni yıl öncesi otogarda denetimler sürüyor

AYDIN (İHA) - Yeni yıl tatili ile birlikte otogarlarda hareketlilik yaşanırken, Aydın'da trafik ekipleri otogar denetimlerinde hem yolcuları bilgilendirdi hem kış lastiği kontrolü yaptı.

Aydın'da yeni yıl tatilini fırsat bilen vatandaşlar otobüs terminallerine akın etti. Şehirlerarası yolculukların artması ile birlikte Aydın'da Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri de otobüs terminalinde denetim gerçekleştirdi. Yeni yıl tedbirleri kapsamında denetimlerine devam eden ekipler, Aydın Büyükşehir Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde hem yolcuları bilgilendirdi hem de otobüslerde kış lastiği kontrolü yaptı. Trafik akımı ve güvenliğinde aksamalar olmaması, vatandaşların trafik güvenliğinin sağlanması adına denetimlerin aralıksız devam edeceği öğrenildi. - AYDIN