Yeni yıl öncesi Diyarbakır'da 500 bin TL değerinde kaçak içki ele geçirildi

13.12.2019 10:42 | Son Güncelleme: 13.12.2019 10:42

DİYARBAKIR'da yeni yıl öncesi yapılan operasyonlarda piyasa değeri yaklaşık 500 bin lira olan 2 bin 169 şişe kaçak içki ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan yılbaşı öncesi kaçak içki satışına yönelik il genelinde çalışma başlattı. Bu kapsamda 10 Aralık'ta Yenişehir ile Kayapınar ilçelerinde bir işyerinde ve araç içerisinde yapılan aramalarda bin 805 şişe viski, 206 şişe votka, 158 şişe rakı olmak üzere toplam 2.169 adet kaçak alkollü içki ele geçirildi. Ele geçirilen kaçak içkilerin piyasa değerinin yaklaşık 500 bin TL olduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA