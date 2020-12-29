Yeni yıl öncesi denetim;2 işyerine cezai işlem
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Yeni yıl öncesi denetim;2 işyerine cezai işlem

29.12.2020 16:01 | Son Güncelleme: 29.12.2020 16:05
Yeni yıl öncesi denetim;2 işyerine cezai işlem

Yeni yıl öncesi Zonguldak Belediyesi Zabıta ekipleri merkezde faaliyet gösteren işletmelere denetim yaptı.

Yeni yıl öncesi Zonguldak Belediyesi Zabıta ekipleri merkezde faaliyet gösteren işletmelere denetim yaptı.

Korona virüs denetimleri kapsamında Zonguldak Belediyesi Zabıta ekipleri merkezde bulunan pastanelere denetim gerçekleştirdi. Yapılan denetimde, işletmelerin korona virüs tedbirlerine ve temizlik kurallarına uygun olup olmadığı denetlendi. Yapılan denetim sonucunda zabıta ekipleri 2 işyerine cezai işlem uygulandı. - ZONGULDAK

Yeni yıl öncesi denetim;2 işyerine cezai işlem
Yeni yıl öncesi denetim;2 işyerine cezai işlem

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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