Yeni yıl öncesi denetim;2 işyerine cezai işlem

Yeni yıl öncesi Zonguldak Belediyesi Zabıta ekipleri merkezde faaliyet gösteren işletmelere denetim yaptı.

Korona virüs denetimleri kapsamında Zonguldak Belediyesi Zabıta ekipleri merkezde bulunan pastanelere denetim gerçekleştirdi. Yapılan denetimde, işletmelerin korona virüs tedbirlerine ve temizlik kurallarına uygun olup olmadığı denetlendi. Yapılan denetim sonucunda zabıta ekipleri 2 işyerine cezai işlem uygulandı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı