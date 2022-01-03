Yeni yıl Odunpazarı kreşlerinde coşkuyla kutlandı

ODUNPAZARI, ESKİŞEHİR (Bültenler) - Sınıflarını kendi yaptıkları rengarenk süslerle süsleyen minikler, yılbaşı ağacını da kendileri yaptı. Gün boyu danslar eden, oyunlar oynayan minikler, keyif dolu bir gün geçirdi.

Odunpazarı Belediyesi'nin tam zamanlı eğitim veren kreşlerinde 2022 yılının gelişi, coşku ile kutlandı. Odunpazarı Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı Ihlamurkent, Kurtuluş, Osmangazi ve Vadişehir Oyunpazarı Gündüz Bakımevi ve Kreşi'nde 2022 yılı için kutlamalar düzenlendi.

Gerçekleştirilen yeni yıl eğlencesinde, çocuklar yeni yılın keyfini çıkardı. Sınıflarını kendi hazırladıkları renkli süslerle, yaptıkları resimlerle donatan minikler, yılbaşı ağacını da kendileri yaptı. Birbirlerine yılbaşı hediyesi veren minikler, dakikalarca dans edip, oyunlar oynadı.

Güzel bir gün geçiren çocuklar, birlikte yeni yıl için hazırlanan özel pastayı kesti.

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