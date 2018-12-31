Yeni Yıl Mesajları

Denizli'de siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşları ile meslek odaları yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

AK Parti Denizli İl Başkanı Necip Filiz, mesajında, 2019 yılının ülke, millet, coğrafya ve tüm insanlık için barış, huzur, sağlık, güvenlik ve refah içinde geçmesini temenni etti.

Yeni umutlarla, yeni heyecanlarla, hep birlikte yeni bir yıla girildiğini ifade eden Filiz, şunları kaydetti:

"Bu aziz millet, birlik içinde olduğu müddetçe, önüne koyduğu her hedefe mutlaka ve mutlaka ulaşacaktır. Elbette bizi, ülke olarak, millet olarak, bu kutlu yoldan ayırmak, bu güzel hedeflerden uzaklaştırmak için mücadele edenler de olacaktır. Umudumuzun, heyecanımızın, millet mefkuremizin ve kardeşliğimizin hiç kimse, hiçbir güç tarafından zedelenmesine izin vermeyeceğiz."

"Denizlispor başarılı olsun"

CHP Denizli İl Başkanı Mahir Akbaba ise mesajında, "2019'da Acıpayamlı kavun üreticisinin kara kara düşünmemesini, Yazır Camisinin UNESCO dünya mirası listesine alınmasını, Babadağlı tekstilcinin sıkıntı yaşayıp konkordatoya başvurmamasını, Baklanlı çekirdek üreticisinin ithal çekirdeğe yenilmemesini" diledi.

Buldanlı dokumacıların bezlerine dünyanın dört bir yanından sipariş yağmasını, kestanesinin marka olmasını dileyen Akbaba mesajında "Denizlisporumuz başarılı olsun. Benim gibi düşünmeyenlerle sohbet edebileceğim huzur içinde bir Denizli istiyorum. Sosyal ve ekonomik refahın çocuklarım dediğim 19 ilçemde de artmasını istiyorum." ifadelerine yer verdi.

Denizli Barosu Başkanı Müjdat İlhan, yeni yılın yeni umutlar, yeni başlangıçlar, yeni hedefler demek olduğunu dile getirdiği mesajında, "Yeni yılda yargının ve meslektaşlarımızın sorunlarının çözülmesi umuduyla, ulusumuz için, ülkemiz için, kentimiz için güzel, adaletli bir yıl olmasını dilerim." temennisinde bulundu.

"Pes etmeyeceğiz"

Denizli Sanayi Odası (DSO) Yönetim Kurulu Başkanı Müjdat Keçeci, yeni yıl dolayısıyla yayımladığı mesajda acısıyla, tatlısıyla bir yılın geride kaldığını, yeni yıla yeni umutlarla girildiğini belirterek, "Her yeni yıl, geçmiş yılların getirdiği tecrübenin, birikimin üzerine inşa edilecek yeni bir başlangıç, yeni bir heyecan, yeni beklentiler, yeni umutlar demektir. 2018 iş dünyası için zorlu bir yıl oldu ancak hiçbir zaman pes etmeyeceğiz. Ekonomik büyüme üretimle oluyor. Üretim olursa istihdam, ihracat artıyor. Ne kadar fazla üretim yaparsak ekonomi o kadar büyüyor. Üretim alanlarına, katma değeri yüksek ürünlere yönelmeliyiz. Mevcut potansiyelimizle daha fazla üretmek, ekonomimizi daha fazla büyütmek, ülke olarak zenginleşmek istiyoruz." görüşüne yer verdi.

Denizli Ticaret Borsası (DTB) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Tefenlili de yeni yıl mesajında "Geride bıraktığımız yılın belirli dönemlerinde millet olarak çeşitli zorluklar ile karşı karşıya kalsak da birlik ve beraberliğimiz ile bu zorlukların üstesinden gelmeyi başardık. İş dünyası olarak 2019 yılında da ülkemizin kalkınması, refah düzeyinin daha çok artması için çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. Ülkemizin aydınlık yarınları için gece gündüz çalışacak, hiçbir zaman sorumluluk almaktan kaçmayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA