Yeni yıl kutlamasında havaya ateş etmek isterken kendini vurdu
Çorlu ilçesinde bir kişi yeni yıl kutlamasında havaya ateş etmek isterken silahla kendini vurarak yaraladı.
Çorlu ilçesinde bir kişi yeni yıl kutlamasında havaya ateş etmek isterken silahla kendini vurarak yaraladı.
Sarılar Mahallesi'nde M.G, arkadaşlarıyla yeni yıla girerken belindeki ruhsatsız tabancayla havaya ateş etmek istedi.
Bu sırada kendisini bacağından vuran M.G. yaralandı.
Arkadaşları tarafından hastaneye kaldırılan M.G.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.