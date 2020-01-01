Yeni yıl kutlamasında havaya ateş etmek isterken kendini vurdu
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Yeni yıl kutlamasında havaya ateş etmek isterken kendini vurdu

Çorlu ilçesinde bir kişi yeni yıl kutlamasında havaya ateş etmek isterken silahla kendini vurarak yaraladı.

01.01.2020 13:44 | Son Güncelleme: 01.01.2020 13:44
Yeni yıl kutlamasında havaya ateş etmek isterken kendini vurdu

ilçesinde bir kişi yeni yıl kutlamasında havaya ateş etmek isterken silahla kendini vurarak yaraladı.

Sarılar Mahallesi'nde M.G, arkadaşlarıyla yeni yıla girerken belindeki ruhsatsız tabancayla havaya ateş etmek istedi.

Bu sırada kendisini bacağından vuran M.G. yaralandı.

Arkadaşları tarafından hastaneye kaldırılan M.G.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA
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