Yeni yıl kutlamaları başladı, narenciye ihracatı arttı

17.12.2019 09:47 | Son Güncelleme: 17.12.2019 09:53

Yurt dışında erken başlayan yeni yıl kutlamaları, Türkiye'nin narenciye üretiminin 3'te 1'ini karşılayan Adana'da ihracatı arttırdı.



Yaklaşan yeni yıl nedeniyle yurt dışında kutlamalar başladı. Ülkelerin narenciye ürünlerini tüketme ihtiyacı ise kutlamalar nedeniyle arttı. Bu ihtiyacı karşılamak üzere hasat sezonunun ortalarına yaklaşan Adana'da ise narenciye bahçelerinde yoğun bir çalışma sürdürülüyor. Bir taraftan bahçelerde narenciyeler işçiler tarafından bin bir emekle toplanırken, ürünlerin paketlenmesi için tesislerde 3 vardiya yapılıyor.



Türkiye'de yılda üretilen 5 milyon ton narenciyenin 1 buçuk milyon tondan fazlasını tek başına üreten Adana'da ise üretilen ürünün yüzde 60'ı Rusya ve Ukrayna başta olmak üzere Avrupa ile Arap ülkelerine ihraç ediliyor. Portakal fiyatları bahçede 1 lira 10 kuruş ile 1 lira 20 kuruş arasından, mandalina fiyatları 1 buçuk ile 2 buçuk liradan, limon 2 ile 3 liradan, greyfurt ise 80 kuruş ile 1 lira arasından satılıyor.



Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, konuyla ilgili İHA muhabirine yaptığı açıklamada, bu sene narenciye ürünlerinin veriminde düşüş olduğunu söyledi.



Tüccar kazandı



Doğan, bu sene üreticiden çok tüccarın para kazandığını belirterek, "Mayısın son haftası esen poyraz, meyveleri ağaçtan çırpıp attı. Ürünlerde en az yüzde 30 kayıp oldu. Böyle olunca da meyve fiyatları geçen yıla göre daha pahalıya gitti. Ürün az olduğundan dolayı çiftçimiz çokta para kazanamadı. Şu an geçici dediğimiz Robinson Nova ile W. Murcott cinsi mandalinanın hasadına yeni başlanıldı. Bu meyve de her yıl 2 liranın altındayken bu yıl 2 liranın üzerinde. Üreticilerimiz mutlu ama çoğu ürünü tüccara sattığı için burada parayı tüccar kazandı" diye konuştu.



Yeni yıl öncesi kutlamalara erken başlayan ülkeler nedeniyle şu anda sektörde hareket olduğunu aktaran Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, "Yeni yıl yaklaştığı için ürünlerde istek var. Bahçelerde ürünlerin hızlı bir şekilde hasadı yapılmakta. İşçiler paketleme tesislerinde şuanda yoğun olarak çalışmakta. Daha önce meyve az olduğu için işçilerin bir kısmı çalışıyordu bir kısmı çalışmıyordu. Yılbaşı nedeniyle çalışmayan işçilerde çalışıyor" ifadelerini kullandı. - ADANA

Kaynak: İHA