Yeni yıl kutlamaları
AA / Koray Kılıç - Haberler | Güncel
Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de vatandaşlar yeni yılı çeşitli etkinliklerle kutladı.
OSMANİYE (AA) - Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de vatandaşlar yeni yılı çeşitli etkinliklerle kutladı.
Adana'da bazı vatandaşlar 2022 yılının ilk dakikalarında Uğur Mumcu Meydanı'nda süslenen yılbaşı ağacı önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.
Bazı vatandaşlar ise sokakta davul zurna eşliğinde yeni yıla girmenin heyecanını yaşadı.
Yılbaşı kutlamalarının yoğunlaştığı bölgelerde polis, geniş güvenlik önlemi aldı.