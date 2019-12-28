'Yeni Yıl Konseri'nde Eskişehirli sanatseverlerden tam not aldı

28.12.2019 20:07 | Son Güncelleme: 28.12.2019 20:07

Konuk solist soprano Dilek Türkan'ın performansı ile Eskişehirlileri mest ettiği gecede, diğer konuk solistler Teyfik Duman, Ricardo Moyano ve Gustavo Battistessa performansları ile Eskişehirliler tarafından ayakta alkışlandı. Nazende Sevgili, Mazi Kalbimde Yaradır, Sevdim Bir Geç Kadını gibi şarkıları konuk solistler ile birlikte tüm salon hep bir ağızdan seslendirdi.

Orkestra şefi Ender Sakpınar konser sonrasında yaptığı konuşmada, yeni yılın sağlık, mutluluk ve kardeşlik getirmesini dilerken, 2020 yılında da birbirinden özel konserler ile Eskişehirli sanatseverler ile buluşacaklarını belirtti.

Senfoni Orkestrası 2020 yılına Eskişehir 10. Opera ve Bale Günleri programaları ile başlayacak. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ve Devlet Opera ve Bale Genel Müdürlüğü'nün ortaklaşa gerçekleştireceği etkinlikler kapsamında Antalya, Samsun, İzmir ve Ankara opera ve bale sanatçıları birbirinden özel programlar ile Eskişehirliler ile buluşacak.

Kaynak: Bültenler