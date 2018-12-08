"Yeni yıl indirimleri aldatmacadan ibaret"

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Birçok marka ve büyük mağaza, birkaç ay önceden fiyatları şişirip 'yeni yıl indirimi' diye ya eski fiyatına düşürüyor ya da normal fiyatın üzerine yapıştırdıkları indirim etiketine zamlı fiyatı yazıyorlar" dedi.