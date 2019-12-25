Yeni yıl hediyesinin adresi Büyükçekmece AKM

25.12.2019 12:59 | Son Güncelleme: 25.12.2019 13:06

Büyükçekmece'nin yetenekli kadınları ürettikleri el işi çalışmalarını Büyükçekmece Atatürk Kültür Merkezi'nde satışa sundu.



Büyükçekmece Belediyesi Halk Akademisi El Sanatları kursiyerleri yaptıkları el emeği ürünleri yeni yıl hediyelik eşya standında satışa sundu. Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün ve eşi Hatice Akgün, hediyelik eşya stantlarını ziyaret ederek kursiyerlerle sohbet etti. Başkan Akgün, yakınlarına yeni yıl hediyesi almak isteyenleri Büyükçekmece Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) kurulan stantlara davet etti.



"Kursiyerlerimiz maharetlerini göstermişler"



Yeni yılda hediye almak isteyen vatandaşları Yeni Yıl Hediyelik Eşya Stantlarına beklediğini söyleyen Başkan Dr. Hasan Akgün, "Yeni yılda sevdiklerinize hem ekonomik hem de güzel bir hediye almak isteyenler Atatürk Kültür Merkezi'ni ziyaret etmeli. Yetenekli kursiyerlerimiz maharetlerini göstermişler. Stantların hepsi dikkat çekici. Herkesin zevkine göre tasarlanmış hediyelik eşyalar var. 2020 yılının herkese sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini diliyorum. Umarım yeni yılda her şey dilediğiniz gibi olur" ifadesini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA