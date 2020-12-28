Yeni yıl hediyesi Üreten Eller Pazarı'ndan
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Yeni yıl hediyesi Üreten Eller Pazarı'ndan

28.12.2020 12:40 | Son Güncelleme: 28.12.2020 12:43
Yeni yıl hediyesi Üreten Eller Pazarı'ndan

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Şirinyalı Mahallesi kapalı pazar yerinde her cuma kurulan ve kadınların el emeği, göz nuru ürünlerini aracısız olarak Antalyalılarla buluşturduğu 'Üreten Eller Pazarı'nın yeni yıl dolayısıyla salıdan perşembeye üç gün açık olacağını söyledi.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Şirinyalı Mahallesi kapalı pazar yerinde her cuma kurulan ve kadınların el emeği, göz nuru ürünlerini aracısız olarak Antalyalılarla buluşturduğu 'Üreten Eller Pazarı'nın yeni yıl dolayısıyla salıdan perşembeye üç gün açık olacağını söyledi.

Kadınların evlerinde, kurdukları kooperatiflerde yaptıkları çantaları, takıları, kapı süslerini, sepetleri ve birbirinden lezzetli pasta ve börekleri Antalyalılarla buluşturduğu Üreten Eller Pazarı, yeni yıl konseptiyle yarın açılıyor. Başkan Uysal, her cuma Şirinyalı Mahallesi kapalı pazar yerinde kurulan pazarın yeni yıl dolayısıyla salıdan perşembeye üç gün boyunca açık olacağını söyledi. Başkan Uysal, Üreten Eller Pazarı'nın üç gün boyunca saat 10.00'dan 18.00'e ziyaret edilebileceğini aktardı.

Başkan Uysal, ağustos ayında kurulmaya başlanan Üreten Eller Pazarı'nın covid-19 pandemisi nedeniyle kadın emeğinin en fazla görünür olduğu oranizasyonların düzenlenemediği, turistik çarşıların kurulmadığı dönemde kadınlar için bir gelir imkanı yarattığını belirtti. Başkan Uysal, bununla birlikte bir sosyalleşme mekanı olarak da pazarın ön plana çıktığını dile getirirken pandemi önlemlerinin pazarda en üst düzeyde uygulandığının altını çizdi.

Yaklaşan yeni yıl dolayısıyla 3 gün boyunca kurulacak Muratpaşa Belediyesi Üreten Eller Pazarı'nda yaklaşık 130 stant yer alacak. Pazarda kadınların evlerinde ya da bir araya gelerek kurdukları kooperatiflerde birbirinden renkli yeni yıl hediyelikleri çantalar, takılar, kapı süsleri, sepetler ve yılbaşı sofraları için lezzetli pastalar, börekler gibi yiyecekler yer alacak. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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