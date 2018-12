Yeni Yıl Hediyesi Kuzey Kıbrıs Turkcell'den

KUZEY Kıbrıs Turkcell'in iş birliğiyle Alpet Kıbrıs'ın Temmuz ayında başlatmış olduğu 'Megapromo Kampanyası' ile onlarca markadan yüzlerce ödülün yanı sıra anlık akaryakıt hediyeleri sahiplerini bulacak.

Alpet Kıbrıs, yıllardır Alpet ClubCard sadakat kart programı ile gerçekleştirdiği onlarca kampanyanın en büyüğüne Kuzey Kıbrıs Turkcell'in de iş birliğiyle imza atıyor. Temmuz ayında başlayan kampanya ile onlarca markadan yüzlerce ödülün yanı sıra anlık akaryakıt hediyeleri sahiplerini bulmaya başladı.

KAMPANYAYA İLGİ OLDUKÇA YOĞUN

Bugüne kadar gerçekleştirdiği kampanyaların en büyüğünü gerçekleştiren Alpet Kıbrıs, istasyonlarda akaryakıt alışverişlerinde anlık yakıt kazancı hediyesi ile de müşterilerine sürprizler yapacak. Clubcard'ını okutarak yakıtını alan müşteriye anlık kazanç mesajı gelecek ve yakıt hediyesini hemen alacak.

KAMPANYAYA DİJİTAL ÜRÜN DESTEĞİ

Kuzey Kıbrıs Turkcell de iş birliği kapsamında projede dijital ürünleri Dergilik ve Fizy ile yer alıyor. Bu ürünler Alpet kullanıcılarına kampanya kapsamında hediye ediliyor. Kuzey Kıbrıs Turkcell kampanyaya sağladığı dijital ürünlerinin yanı sıra teknoloji desteği de veriyor. Smart home (akıllı ev) yatırımını Turkcell üstleniyor. Talihli kişinin ev hediyesini kazandığında akıllı bir evin içerisinde oturması için bir senelik tüm sabit internetini karşılayacak olan Turkcell kampanyaya hem teknolojisi hem de altyapısıyla destek oluyor.

HER AKARYAKIT ALIŞVERİŞİ BİR HEDİYEYE DÖNÜŞÜYOR

Clubcard kullanan tüm Alpet müşterileri, yapılan her 50 TL ve üzeri akaryakıt alışverişlerinde hem Markalar iş birliği çekilişine hem de Jeep Renegade çekilişine katılmaya hak kazanmış oluyor. Yapılan her 100 TL ve üzeri yakıt alışverişinde ise her müşteriye ev çekilişine katılım için bir SMS geliyor ve 4400'a gönderilen mesaj ile ev kazanma şanısına sahip oluyor. Tüm yakıt alışverişlerinde tek yapılması gereken Clubcard'ı yakıt alımında önce okutmak.

OCAK'TA JEEP RENEGADE, TEMMUZ'DA EV

2019'un ilk ayında gerçekleşecek çekiliş ile Jeep Renegade kazanan talihli belirlenecek. Selba Homes'tan verilecek ev hediyesi ise 2019 Temmuz'da sahibini bulacak. Markalar işbirliği ve anlık yakıt kazancı kampanya sonuna kadar kazandırmaya devam edecek. - Lefkoşa