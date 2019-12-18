Yeni yıl hediyeleri için 'Yılbaşı Pazarı' kuruluyor
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Yeni yıl hediyeleri için 'Yılbaşı Pazarı' kuruluyor

El yapımı otantik takılardan ev aksesuarlarına, deri çanta tasarımlarından organik ürünlere kadar herkese hitap eden hediye alternatifleri için Trump Alışveriş Merkezi'nde 'Yılbaşı Pazarı' kurulacağı duyuruldu.

18.12.2019 11:20 | Son Güncelleme: 18.12.2019 11:20
Yeni yıl hediyeleri için 'Yılbaşı Pazarı' kuruluyor

El yapımı otantik takılardan ev aksesuarlarına, deri çanta tasarımlarından organik ürünlere kadar herkese hitap eden hediye alternatifleri için Trump Alışveriş Merkezi'nde ' Pazarı' kurulacağı duyuruldu.

Yeni yılın yaklaşmasıyla herkesi hediye telaşı sardı. Hediye alternatiflerinin sunulduğu 'Yılbaşı Pazarı' 19-22 Aralık tarihlerinde gerçekleşecek. Trump AVM Yılbaşı Pazarı'nda el yapımı otantik takılardan ev aksesuarlarına, deri çanta tasarımlarından organik ürünlere kadar yüzlerce özel hediye alternatifi yer alacak. Butik markaların stand kuracağı pazarda, ideal ve yaratıcı hediye seçenekleri bulunacak.


Kaynak: DHA
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