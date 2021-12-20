Yeni yıl hazırlıkları
AA / Lokman Vural Elibol - Haberler | Güncel
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: ABD vatandaşlarının 2022 rakamlı yazının önünde fotoğraf çektirmesi NEW YORK - ABD'nin New York kentindeki yeni yıl kutlamaları kapsamında ışıklandırılacak olan 2022 rakamları Times Meydanı'na getirildi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
ABD vatandaşlarının 2022 rakamlı yazının önünde fotoğraf çektirmesi NEW YORK - ABD'nin New York kentindeki yeni yıl kutlamaları kapsamında ışıklandırılacak olan 2022 rakamları Times Meydanı'na getirildi.