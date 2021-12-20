Yeni yıl hazırlıkları - Haberler
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Yeni yıl hazırlıkları

AA / Lokman Vural Elibol - Haberler | Güncel

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: ABD vatandaşlarının 2022 rakamlı yazının önünde fotoğraf çektirmesi NEW YORK - ABD'nin New York kentindeki yeni yıl kutlamaları kapsamında ışıklandırılacak olan 2022 rakamları Times Meydanı'na getirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

ABD vatandaşlarının 2022 rakamlı yazının önünde fotoğraf çektirmesi NEW YORK - ABD'nin New York kentindeki yeni yıl kutlamaları kapsamında ışıklandırılacak olan 2022 rakamları Times Meydanı'na getirildi.

Yeni yıl hazırlıkları

Yeni yıl hazırlıkları

Yeni yıl hazırlıkları

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İsrail, Omicron varyantı nedeniyle 10 ülkeyi "kırmızı" listeye aldı

AA / Lokman Vural Elibol - Son Dakika Haberleri

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