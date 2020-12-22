Yeni yıl hazırlıkları
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Yeni yıl hazırlıkları

22.12.2020 02:26 | Son Güncelleme: 22.12.2020 02:32

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: ABD vatandaşlarının 2021 rakamlı yazının önünde fotoğraf çekirmesi ABD vatandaşlarının dilek duvarına, yeni yıldan beklentilerini yazdıkları renkli kağıtları yapıştırması Times Meydanı'ndan görüntüler ABD'nin New York eyaletindeki yeni yıl kutlamaları kapsamında...

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

ABD vatandaşlarının 2021 rakamlı yazının önünde fotoğraf çekirmesi

ABD vatandaşlarının dilek duvarına, yeni yıldan beklentilerini yazdıkları renkli kağıtları yapıştırması

Times Meydanı'ndan görüntüler ABD'nin New York eyaletindeki yeni yıl kutlamaları kapsamında ışıklandırılacak olan 2021 rakamları Times Meydanı'na getirildi.

Yeni yıl hazırlıkları
Yeni yıl hazırlıkları
Yeni yıl hazırlıkları
Yeni yıl hazırlıkları

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lokman Vural Elibol

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