Yeni yıl hazırlıkları
22.12.2020 02:26 | Son Güncelleme: 22.12.2020 02:32
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: ABD vatandaşlarının 2021 rakamlı yazının önünde fotoğraf çekirmesi ABD vatandaşlarının dilek duvarına, yeni yıldan beklentilerini yazdıkları renkli kağıtları yapıştırması Times Meydanı'ndan görüntüler ABD'nin New York eyaletindeki yeni yıl kutlamaları kapsamında...
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
ABD vatandaşlarının 2021 rakamlı yazının önünde fotoğraf çekirmesi
ABD vatandaşlarının dilek duvarına, yeni yıldan beklentilerini yazdıkları renkli kağıtları yapıştırması
Times Meydanı'ndan görüntüler ABD'nin New York eyaletindeki yeni yıl kutlamaları kapsamında ışıklandırılacak olan 2021 rakamları Times Meydanı'na getirildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Lokman Vural Elibol