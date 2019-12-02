Yeni yıl coşkusu 'Zorlu Yılbaşı Festivali'nde yaşanacak

02.12.2019 10:01 | Son Güncelleme: 02.12.2019 10:01

Zorlu Center, 30 Kasım-31 Aralık tarihleri arasında Zorlu Yılbaşı Festivali düzenliyor. Çok özel markaların birbirinden farklı hediye seçenekleri ve şık tasarımlarının yer aldığı Zorlu Yeni Yıl Köyü ile 7'den 70'e herkesi alışverişe, birbirinden renkli etkinlikler, eğlenceli fotoğraf alanları ve Nil Karaibrahimgil konseri herkesi yeni yıl coşkusunu yaşamaya davet ediyor.

Zorlu Yılbaşı Festivali kapsamında kurulan, Türkiye'nin ilk yeni yıl köyü Zorlu Yeni Yıl Köyü'deki 30'dan fazla alışveriş kulübesindeki çok özel markaların birbirinden farklı hediye seçenekleri ve şık tasarımları, herkese ve her zevke uygun binlerce hediye alternatifi sunuyor.

Zorlu Yılbaşı Festivali kapsamında 19 Aralık Perşembe 19:00'da gerçekleşecek Nil Karaibrahimgil konseri, Zorlu Center Meydan Katı Park Alanı'nda gerçekleşecek ve herkesin ücretsiz katılımına açık olacak. Kendi yazdığı ve bestelediği şarkılarıyla ilham veren isimlerden Nil Karaibrahimgil, enerjik sahne performansı ile en sevilen şarkılarını bu kez Zorlu Center misafirleri için seslendirecek.

Kaynak: Bültenler