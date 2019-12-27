Yeni yıl alışverişlerinde tüm avantajlar Forum Trabzon'da

27.12.2019 16:46 | Son Güncelleme: 27.12.2019 16:50

Trabzon ve çevre illerin buluşma noktası Forum Trabzon, yeni yıla girerken herkese kazançlı bir alışveriş fırsatı sunuyor. Aynı gün içinde toplam 350 TL'lik alışverişe 30 TL para yüklü 'Forum Trabzon Kart' kazandıran kampanya sayesinde ziyaretçiler harcadıkça kazanıyor.



Trabzon ve çevre illerin alışveriş ve eğlence merkezi Forum Trabzon, 20 Aralık 2019 Cuma günü başlayan kampanya ile alışveriş yapan ziyaretçiler "Forum Trabzon Kart" kazanma şansı yakalıyor. Aynı gün içinde en fazla 3 fiş/faturada toplamda 350 TL ve üzeri alışveriş yapanlar 30 TL yüklü Forum Trabzon Param Kart'ı kazanacak. Forum Trabzon'dan yapılan açıklamada, kampanyanın bin 200 adet kart ile sınırlı olduğu belirtilirken, "Stoklar tükendiğinde sona erecektir. Alışveriş tutarı karşılığında para yüklü kartını almak isteyen ziyaretçilerin fişleriyle danışma noktasına gelmesi yeterli. Harcadıkça kazandığınız bu fırsatı kaçırmamanız için sizleri Forum Trabzon'a bekliyoruz" ifadelerini kullandı. - TRABZON

Kaynak: İHA