Yeni Yıl 150. Yıl

31.12.2019 15:33 | Son Güncelleme: 31.12.2019 15:33

Taban mesajında yeni yılla ilgili değerlendirmelere yer verirken aynı zamanda İnegöl Belediyesi'nin 150. yılına da dikkat çekti.

Başkan Taban mesajında; " Yeni yılın şehrimiz, ülkemiz ve milletimiz için huzur, esenlik ve barış getirmesini diliyorum. Özellikle mazlum coğrafyalarda olmak üzere dünyanın her köşesinde dökülen gözyaşlarının son bulduğu, tüm insanlık için esenlik ve barış içerisinde geçecek, yeni bir takvim yılı içinde birlikte çalışıp, birlikte başaracağımız güzel bir yıl olmasını temenni ediyorum. Bizler çalışmalarımıza tüm gayretimizle devam ediyoruz. Bu bağlamda 2020 yılınında şehrimizin ruhuna uygun, kimliğine yaraşır, kaliteli hizmet anlayışı ile şehrimize daha iyisini sunacağımız güzel bir yıl olmasını diliyorum" açıklamasında bulundu.

2019 YILI DEĞERLENDİRMESİ

2019 yılının kısa bir değerlendirmesini de yapan Belediye Başkanı Alper Taban; "2019 yılı dolu dolu geçirdiğimiz bir yıl oldu. Ziyaretler, etkinlikler, şehrin her paydaşı ile birlikte bir arada olduğumuz, şehrin her köşesine dokunmak için gayretle yürüttüğümüz çalışmalarımız gerçekleşti. Şehrimize daha iyisini sunmak adına hakkaniyetle yürüttüğümüz çalışmalarımıza halkımız destek ve yön verdi. 2019 yılında birçok ilki gerçekleştirdik. Örneğin silindirle sıkıştırılmış beton yol uygulamasını Bursa Bölgesi'nde bir ilk olarak hayata geçirdik. Temizlik farkındalık etkinliklerimizi birlikte yürüttük. Marka değerlerimizi yerelde ve ulusal basında duyuracak çalışmalara birlikte imza attık. Araç filomuzu güçlendirip öz sermayemiz ile temizlik araçlarımızın alımlarını sağladık. Bunu yaparken de tasarruf ölçeğinde bu şehre fayda sunacak detaylarla hayata geçirdik. Teknolojik atılımlardan kent estetiğine, bu şehrin dokusuna yaraşır ne varsa kültür sanat etkinliklerinden semt sahalarının düzenlenmesine oldukça geniş bir çevçevede vatandaşlarımızın kullanımına nezih mekanlar sunarken ve anlamlı çalışmalar bıraktık. Son olarak ülkemiz için önemli olan en büyük gelişmelerden biri olan yerli elektrikli otomobilimizin lansmanında, üretimin Bursa'da gerçekleşeceği müjdesi, Bursamız ve İnegölümüz için hayırlı ve mutluluk verici bir haber oldu." dedi.

BELEDİYEMİZİN 150. YILI

Belediyenin 150.yılı konusunda da açıklama yapan Başkan Taban; "İnegölümüz kadim bir medeniyetin izlerini taşıyor. Binlerce yıllık tarihçesi, ticari konumunun yanı sıra, Türkiye'nin en köklü belediyelerinden birine sahip. 2020 bizim için önemli bir yıl, çünkü aynı zamanda Belediyemizin 150.yılı. Öncelikle bu köklü kuruluşun bir buçuk asırdır ayakta duran, hizmet veren ve hizmet üreten tüm paydaşları ile anlamlı olduğunu, bu güzel şehrin hizmetine payidar olmaktan mutluluk duyduğumu da belirtmek istiyorum. 150.yıl kapsamında önemli çalışmalarımız olacak. Hep birlikte bu şehrin içindeki maddi ve manevi değerleri gelecekle buluşturmaya devam edeceğiz. Bu şehrin kimliğine uygun, güçlü, yenilikçi, çağın gereksinimlerinden faydalanan ancak köklerinden ve manevi yapısından hiç kopmadan daha iyiye, daha güzele, kısacası bu şehir için en anlamlı olanına talibiz. Aldığımız kararların, yaptığımız tüm çalışmaların içinde bu şehrin gücüne güç katmak, manasına mazhar olmak var. Yeni yılın ve belediyemizin 150.yılının şehrimize hayırlar getirmesini diliyor, tüm ilçe halkımızı en kalbi duygularımla selamlıyorum" cümlelerine yer verdi.

Kaynak: Bültenler