Yeni yetenekler için tarama yapıldı Türkiye genelinde 81 İlde eş zamanlı yürütülen, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlıkları'nın ortak projesi Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spor Yönlendirme Projesinde yeni sezonda 2. Aşama Düzce'de başladı.

Türkiye genelinde 81 İlde eş zamanlı yürütülen, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlıkları'nın ortak projesi Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spor Yönlendirme Projesinde yeni sezonda 2. Aşama Düzce'de başladı.



2019-2020 Eğitim-Öğretim döneminde Türkiye genelinde tüm ilkokul 3. sınıflara uygulanan Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi Düzce Spor Salonu'nda başladı. İlkokul 3. sınıf öğrencilerin katıldığı projede öğrencilerin boy-kilo, esneklik, kulaç uzunluğu ve oturma yüksekliği, geriye doğru sağlık topu atma, el kavrama kuvveti, sürat, çeviklik ve dikey sıçrama gibi 8 farklı istasyonda yetenekleri ile değerlendiriliyor. Ülke genelinde yapılan tarama sonunda 14 bin 500 ilkokulda yaklaşık 1 milyon 230 bin çocuğa ulaşıldı. Türkiye'nin spor altyapı haritasını oluşturmayı planlayan projeyle, her yıl 4 bin öğrencinin profesyonel sporcu havuzuna eklenmesini hedefleniyor. - DÜZCE

Kaynak: İHA