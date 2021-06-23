Yeni yerleşim yerlerine sağlıklı altyapı

MASKİ Genel Müdürlüğü, Akhisar ilçesine bağlı Atatürk Mahallesinde yeni imara açılan yerleşim yerine içme suyu hattı döşeme çalışması gerçekleştirdi.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde sağlıklı şehir yapılanması için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Akhisar ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi 522 sokakta içme suyu ana hat çalışması yapıldı. Yeni imara açılan yerleşim yerine döşenen hat ile ortaya çıkan altyapı ihtiyacı karşılandı. Ekiplerin özverili çalışması ile bölgede yaşanabilecek içme suyu sorununa karşı önlem alındı.

Altyapı ihtiyaçları MASKİ ile çözülüyor

Atatürk Mahalle Muhtarı Nurhan Bozel, "Yeni yerleşim bölgelerinde en temel ve önemli ihtiyaç su oluyor. MASKİ ekipleri 522 sokakta içme suyu hattı döşedi ve yaşanabilecek sorunlara karşı önlemi aldı. Emek verenlere teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: Bültenler