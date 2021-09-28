YENİ YERLEŞİM ALANLARINDA YOL ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Siverek Belediyesi tarafından ilçe genelinde oluşturulan yeni yerleşim alanlarında beton yol çalışmaları devam ediyor.
BAHÇELİEVLER, İSTANBUL (Habermetre) - Siverek Belediyesi tarafından ilçe genelinde oluşturulan yeni yerleşim alanlarında beton yol çalışmaları devam ediyor.
Bölge ayrımı yapılmaksızın yeni yerleşim alanlarda beton yol çalışmalarını sürdüren Fen İşleri ekipleri Bahçelievler mahallesinde çalışmalarını yürütüyor.
Bahçelievler Mahallesi sakinlerinin talebi üzerine yeni yerleşim alanlarında beton yol çalışmaları sürdüren ekipler mesai mefhumu gözetmeksizin çalışmalarına devam ediyor.
Mahallede oluşan yeni yerleşim alanlarında çalışmaların başladığını belirten Bahçelievler Mahallesi Muhtarı Abdullah Şenateş şunları kaydetti. "Mahallemizde yeni yerleşim alanlarda yol talebimiz bulunuyordu bugün talebimiz doğrultusunda Belediye Başkanımız Ayşe Çakmak'ın talimatlarıyla ekipler mahallede beton yol çalışmasını başlattı. Çalışmaların başlamasında emeği geçen başta Başkanımız ve ekibine teşekkür ederim" dedi.