Yeni yerleşim alanlarına ana hat bağlama çalışmaları aralıksız devam ediyor
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Yeni yerleşim alanlarına ana hat bağlama çalışmaları aralıksız devam ediyor

Yeni yerleşim alanlarına ana hat bağlama çalışmaları aralıksız devam ediyor
Habermetre - Haberler | Toplum

Yeni yerleşim alanlarına ana hat bağlama çalışmaları aralıksız devam ediyor Fen İşleri Müdürlüğümüze Bağlı Su Birimimiz, Şehit Harun Boy Mahallesinde yeni yerleşim alanlarına ana hat bağlama çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Yeni yerleşim alanlarına ana hat bağlama çalışmaları aralıksız devam ediyor

Fen İşleri Müdürlüğümüze Bağlı Su Birimimiz, Şehit Harun Boy Mahallesinde yeni yerleşim alanlarına ana hat bağlama çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Kaynak: Habermetre

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