Yeni “Yenilmezler”

03.01.2020 20:14 | Son Güncelleme: 03.01.2020 20:15

Premier League’de Christmas dönemi, yani altı yedi gün içinde takımların üçer maç yaptığı dönem, kırılma noktası kabul edilir. Şampiyonluk yolunda o dönemeci kayıpsız ya da az kayıpla atlatan takımlar, genelde rakiplerine karşı avantaj sağlarlar. Liverpool da o dönemeci hasarsız geçmeyi bildi. Boxing Day maçında Leicester’ı 4-0’la geçtiler, sonrasında Wolverhampton’ı ve dün akşam Sheffield United’ı mağlup ettiler.

Kırmızılar böylelikle bu sezon ligdeki 20. maçından 19. galibiyetle ayrıldı. Jürgen Klopp’un öğrencileri Premier League’de son kez yenildiğinde takvimler tam bir yıl öncesini, 3 Ocak 2019’u gösteriyordu. O günkü maçta şampiyonluk yolundaki rakipleri Manchester City’ye 2-1 yenilmiş ve belki de şampiyonluktan olmuşlardı.

Liverpool o günden bu yana ligde tam 37 maça çıktı. Ve bir kez dahi yenilmedi. Bu 37 maçın 32’sini kazandılar, beşinde ise berabere kaldılar. Başka bir deyişle, alabilecekleri 111 potansiyel puanın 101’ini aldılar. An itibariyle, bir maç eksik yapmalarına rağmen en yakın takipçileri Leicester City’nin 13, Manchester City’nin ise 14 puan önlerindeler.

Merseyside ekibinin sıradaki iki Premier League maçı oldukça zorlu. 11 Ocak’ta deplasmanda Jose Mourinho’nun ekibi Tottenham’la, 19 Ocak’ta ise iç sahada -bu sezon ligde yenemedikleri tek takım olan- Manchester United ile karşılaşacaklar. Ardından 4 Nisan’da oynayacakları M. City maçına kadar (sekiz maç boyunca) herhangi bir Büyük Altılı takımı ile maç yapmayacaklar.