Yeni Yayımlanan KHK ile Rektörlük İçin En Az 3 Yıl Profesörlük Şartı Getirildi

REKTÖR ATAMALARINDA ARANAN ŞARTLAR DEĞİŞTİRİLDİ

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi kapsamında 4 sayılı KHK yayımlandı ve yayımlanan KHK ile Rektör atamaları yeniden düzenlendi. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi kapsamında Resmi Gazete'de yayımlandı. Yayımlanan Kanun Hükmünde Kararname ile önemli düzenlemeler yapıldı Buna göre Rektör atamalarında aranan şartlar değiştirildi.

REKTÖRLÜK İÇİN TÜM ŞARTLAR KALDIRILMIŞTI

Yayımlanan 4 sayılı kararname ile 9 temmuzda yayımlanan 3 sayılı üst kademe yöneticilerine dair kararnameye ek fıkra eklendi. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden önce çıkarılan 703 numaralı KHK'yla, rektörlerin profesör unvanına sahip olma şartı kaldırılmıştı. Cumhurbaşkanı, profesör olmasa da bir kişiyi rektör atayabilecekti.

YENİ DÜZENLEME İLE EN AZ 3 YIL PROFESÖRLÜK ŞARTI GETİRİLDİ

Ancak yapılan yeni düzenlemede rektörlerin, en az 3 yıl profesörlük yapanlar arasından atanmasına karar verildiği ifade edildi.