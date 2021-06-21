Yeni Yatırımlarla Asat'ın İmkanları Genişliyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yeni Yatırımlarla Asat'ın İmkanları Genişliyor

Yeni Yatırımlarla Asat'ın İmkanları Genişliyor
Habermetre - Haberler | Toplum

Yeni yatırımlarla ASAT'ın imkanları genişliyorBahtılı'ya 7 bin 662 metrekarelik depo yapılıyorAntalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü Antalyalılara daha sağlıklı ve kaliteli hizmet sunabilmek için Bahtılı'da yeni bir depo yapıyor.

Yeni yatırımlarla ASAT'ın imkanları genişliyor

Bahtılı'ya 7 bin 662 metrekarelik depo yapılıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü Antalyalılara daha sağlıklı ve kaliteli hizmet sunabilmek için Bahtılı'da yeni bir depo yapıyor. 7 bin 662 metrekarelik alana inşa edilmekte olan depoda tüm Antalya'nın içme suyu malzemeleri depolanacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, Başkan Muhitin Böcek'in talimatıyla planlı, kurallı ve kimlikli bir kent için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Bahtılı'da ASAT'a ait içme suyu üretim ve dağıtımında gerekli olan tüm malzemelerin toplanacağı bir depo inşa ediliyor.

11 MİLYON 580 BİN LİRALIK YATIRIM

KDV dahil 11 milyon 580 bin TL sözleşme bedelli iş kapsamında ASAT Su Üretim Şube Müdürlüğü'nün klorlama, trafo, pano, dalgıç pompaları ve elektrik malzemeleri için 3 bin 894 metrekare, Su Şebeke Şube Müdürlüğü'nün içme suyu boruları ve ek parçaları için 3 bin 768 metrekare olmak üzere toplamda 7 bin 662 metrekare depolama alanı inşa ediliyor. Depo tamamlandığında Antalya'nın batısında Fethiye sınırından, doğusunda Anamur sınırına kadar 657 km mesafede gerekli olacak tüm içme suyu malzemelerinin sevkiyatı buradan gerçekleştirilecek.

İlgili Haber Medyaları İlginizi Çekebilecek Haberler

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Demet Özdemir İbrahim Tatlıses Mehmet Ali Erbil Farah Zeynep Abdullah
Spor Aytaç Kara Şenol Güneş Yiğit Şardan Hakan Çalhanoğlu Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Yeni Yatırımlarla Asat'ın İmkanları Genişliyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.06.2021 14:24:07. #1.13#

title