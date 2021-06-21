Yeni Yatırımlarla Asat'ın İmkanları Genişliyor

Yeni yatırımlarla ASAT'ın imkanları genişliyorBahtılı'ya 7 bin 662 metrekarelik depo yapılıyorAntalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü Antalyalılara daha sağlıklı ve kaliteli hizmet sunabilmek için Bahtılı'da yeni bir depo yapıyor.

Yeni yatırımlarla ASAT'ın imkanları genişliyor

Bahtılı'ya 7 bin 662 metrekarelik depo yapılıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü Antalyalılara daha sağlıklı ve kaliteli hizmet sunabilmek için Bahtılı'da yeni bir depo yapıyor. 7 bin 662 metrekarelik alana inşa edilmekte olan depoda tüm Antalya'nın içme suyu malzemeleri depolanacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, Başkan Muhitin Böcek'in talimatıyla planlı, kurallı ve kimlikli bir kent için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Bahtılı'da ASAT'a ait içme suyu üretim ve dağıtımında gerekli olan tüm malzemelerin toplanacağı bir depo inşa ediliyor.

11 MİLYON 580 BİN LİRALIK YATIRIM

KDV dahil 11 milyon 580 bin TL sözleşme bedelli iş kapsamında ASAT Su Üretim Şube Müdürlüğü'nün klorlama, trafo, pano, dalgıç pompaları ve elektrik malzemeleri için 3 bin 894 metrekare, Su Şebeke Şube Müdürlüğü'nün içme suyu boruları ve ek parçaları için 3 bin 768 metrekare olmak üzere toplamda 7 bin 662 metrekare depolama alanı inşa ediliyor. Depo tamamlandığında Antalya'nın batısında Fethiye sınırından, doğusunda Anamur sınırına kadar 657 km mesafede gerekli olacak tüm içme suyu malzemelerinin sevkiyatı buradan gerçekleştirilecek.

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Kaynak: Habermetre