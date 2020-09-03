"Yeni Yatırımlar İçin Çok Ciddi Talepler Var" Yatırımlarda Devlet Yardımları 6. Bölge Destek paketi kapsamına alınmasıyla birlikte Organize Sanayi Bölgesi'ne bir ziyaret gerçekleştiren AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin hem mevcut durum hem de yeni yatırımları yerinde inceledi.

Beraberinde İl Başkan Yardımcısı Fehmi Yılmaz ile birlikte ilk olarak Organize Sanayi Bölge Başkanı Abdulkadir Çelenk'i ziyaret eden Başkan Dağtekin burada alt yapı çalışmalarının yanı sıra OSB'nin genişletilmesine yönelik fikir alış verişinde bulundu. Daha sonra OSB'de faaliyet gösteren işletmeleri ziyaret ederek firma yetkililerinden bilgi alan Dağtekin özellikle Adıyaman'ın 6. Bölge Teşvik kapsamına alınmasıyla birlikte yeni kurulan fabrikalar ve inşaatına başlanan tesislerde incelemelerde bulundu.

Ziyarete ilişkin bir açıklama yapan Dağtekin Adıyaman'ın iş dünyasıyla sürekli irtibat ve dayanışma halinde olduklarını belirterek " Adıyaman'ın tüm dinamikleriyle, doğru adımlar ve somut projelerle yola çıktığımız da sonuçlarının tüm tarafları nasıl memnun ettiğine bir kez daha şahit olduk. MÜSİAD kurucu başkanlığını yapmam dolayısıyla iş insanlarımızın ve iş dünyamızın talep ve sıkıntılarını yakından bilen biriyim. Başlıca taleplerinden biri de teşvik siteminde Adıyaman'ın 6'ncı bölgede olmasıydı. Sürecin en başından bu yana takipçisi olan başta Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanımız ve Milletvekilimiz Ahmet Aydın olmak üzere milletvekillerimiz İ.Halil Fırat,M.Fatih Toprak veYakup Taş'ınyoğun çabalarıyla Adıyaman'ımız 6'ncı bölgeye alındı. Önümüzde artık yep yeni bir dönem var. Bilhassa müteşebbislerimizi cazip kılacak çalışmalar ve mevcut sanayicilere sağlanacak olanaklar üzerine yoğun istişarelerimiz oluyor. Şu an OSB'de ciddi bir hareketlenme söz konusu. Sektörel bazda her biri kendi alanında ulusal ve uluslararası çalışan firmalarımız yeni yatırımlar yapmak için şimdiden kolları sıvamış durumdalar. Örneğin; İhracat potansiyeli yüksek firmalarımızdan olan DEMKA Tekstil yeni fabrika için inşaat çalışmalarına başladı. Bu inşaatın bitmesiyle Adıyaman entegre bir fabrikaya kavuşmuş olacak. Adıyaman'ın istihdamına büyük katkı sağlayan ve yeni fabrikasıyla ilimize büyük bir katma değer sağlayacak olan firma sahiplerinden Süleyman Demir beyeçok teşekkür ediyorum. Aynı şekilde yeni kurulan fabrikalarımızdan biri de Ektomi Medikal Tekstil fabrikasına bir ziyaret gerçekleştirdik. Adıyaman'daki bu yeni yatırımın yanı sıra Samsat ilçemize de fabrika kuran Ektomi Medikal Tekstil Sahibi M.Halit Turgut beye sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Hali hazırdaOSB'de faaliyetlerine devam eden ve her biri kendi alanında çok prestijli firmalar olan işletmelerimizde hem mevcut durumlarını güçlendiriyor hem de yeni yatırımlar için hazırlık yapıyor. Özellikle salgın döneminde büyük fedakârlık örneği göstererek üretimlerine devam eden tüm müteşebbislerimize teşekkür ediyorum.Bölgesel teşviklerden yararlanacak sektörler ve cazibe merkezi programı çerçevesinde birçok alanda devletimiz destek paketi sunuyor. Hedefimiz katma değeri yüksek, emek yoğun sektör çeşitliliğini arttırmaktır. Şuan ilçelerimizde kurulu olan OSB'lerimize yatırım yapmak isteyen, Türkiye'nin tanınmış şirketlerinden çok ciddi talepler var. AK Parti iktidarının temsilcileri olarak bize düşen sorumluluk ne ise her zaman yanlarında olacağız. Eğer yerelde çözülecek meseleler ise yerelde, Ankara'da çözülecek meseleler ise milletvekillerimizle Ankara'da çözeriz.Yeter ki, Adıyaman'ımızın kalkınmasına, istihdamına katkı verecek yatırımlar olsun. 6'ncı bölge teşvik sisteminde yer almamız mermer sektörünü de harekete geçirecektir. Şuan tek önceliğimiz bir an önce Mermer İhtisas OSB'yi faaliyete geçirmektir. Bu konuda Adıyaman Valimiz Sayın Mahmut Çuhadar'ın çok ciddi gayretleri söz konusu. Geçtiğimiz hafta sektör temsilcileri ile yaptığı görüşmede gerek kamulaştırma,gerek imar planı, gerek altyapı çalışmalarının bir an önce giderilmesine yönelik talimatları oldu. İnşallah bu soranları da en kısa sürede aşarak Mermer İhtisas OSB'yi yatırımcılarımızın hizmetine sunacağız.Şunu da özellikle vurgulamak istiyorum; Tıpkı Gaziantep gibi Adıyaman'da da uzlaşma kültürünü kurumsallaştırmamız gerekiyor. Bunu tüm dinamiklerle yapmamız gerekiyor. Eğer bunu başarırsak birçok sorunu yerelde çözeceğimize inanıyorum" dedi.

Kaynak: Bültenler