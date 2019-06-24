Yeni yatırım için İstanbul'da tesis arıyor

Beş yıl önce Polatlı'da üretim yapan Wolmerk'i satın alarak Türkiye pazarına giren İtalyan yapı malzemeleri şirketi Mapei, inşaat sektörünün yaşadığı kriz ortamında yeni yatırım kararı aldı.

Yeni yatırım için İstanbul'da tesis arıyor

Beş yıl önce Polatlı'da üretim yapan Wolmerk'i satın alarak Türkiye pazarına giren İtalyan yapı malzemeleri şirketi Mapei, inşaat sektörünün yaşadığı kriz ortamında yeni yatırım kararı aldı.

Kaynak: Dunya.com

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