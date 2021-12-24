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Yeni yaşlarını yeni yıl partisiyle kutladılar

Yeni yaşlarını yeni yıl partisiyle kutladılar
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Horizon Eğitim Grubu Yönetim Kurulu Başkanı ve Tarabya İngiliz Okullarının sahibi Mehmet Gültekin, eşi Emel hanım ile birlikte ikiz çocukları Esra Mira ve Efe Mizra için sürpriz bir doğum günü partisi düzenledi. İşte detaylar...

Koronovirüs salgını sebebiyle daha önce aile arasında kutlanan doğum günü normalleşme sonrasında arkadaşları bir araya getirdi.

Renkli bir konseptte okul arkadaşlarının katılımıyla Tarabya İngiliz Okulları salonunda gerçekleşen partide çocuklar Noel Baba ile eğlenceli oyunlar oynayıp güzel vakit geçirdiler.

Yeni yaşlarını yeni yıl partisiyle kutladılar

Yeni yaşlarını yeni yıl partisiyle kutladılar

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