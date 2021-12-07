Yeni yaşını yarı çıplak garsonlarla birlikte kutladı

Gerek cesur pozları gerekse de açıklamalarıyla her daim konuşulan sunucu Saba Tümer, yeni yaşını dostlarıyla kutladı.

Ünlü isimlerin katıldığı bir parti düzenleyen Saba Tümer'in pastası ve mekandaki garsonlar sosyal medyada gündem oldu.

YARI ÇIPLAK GARSON ŞAŞIRTTI

Doğum günü için Kuruçeşme'deki bir mekanda arkadaşlarıyla bir araya gelen Saba Tümer'i Beren Saat, Kenan Doğulu ve Fersun Özbek gibi isimler de yalnız bırakmadı.

51'inci yaşı için dudak şeklinde bir pasta yaptıran sunucunun partisindeki yarı çıplak garsonlar da görenleri şaşırttı.

"ÇOK GÜZEL BİR GECEYDİ"

Parti çıkışı gazetecilerle sohbet eden Kenan Doğulu, "Saba Tümer'in doğum gününe katıldık. Çok güzel bir geceydi" ifadelerini kullandı.