Yeni yaşına sahnede girdi
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Yeni yaşına sahnede girdi

Yeni yaşına sahnede girdi
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Ekin Uzunlar yeni yaşını konser verdiği Yalova'nın Altınova İlçesi'nde, binlerce müzikseverin katılımıyla sahnede kutladı. Katılımcıların hep bir ağızdan şarkılarına eşlik ettiği Ekin Uzunlar, doğum günü pastasını sahnede Mustafa Ceceli ile birlikte kesti.

Kemençe şeklinde yapılan pastanın kesilmesinin ardından bir konuşma yapan Ekin Uzunlar, "Yeni yaşıma konserimde girmenin heyecanını ve mutluluğunu yaşıyorum. Kemençe pastam da harika olmuş. Sevenlerime ve bu organizasyonu yapanlara çok teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu. Mustafa Ceceli de, sanatçı dostu Ekin Uzunlar ile birlikte sahnede çekilen fotoğrafını, sosyal medya hesabından, "Uşağum iyi ki doğdun. Kuzey'in Kralı, pasta tabii ki kemençe..." notuyla paylaştı.

Yeni yaşına sahnede girdi

Kaynak: Snob Magazin

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