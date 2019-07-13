Yeni Yasayla Birlikte 70 Milyon Telefon Kapatılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Fatih Sayan, klon IMEI'li cihazlara getirilecek düzenleme hakkında yeni açıklamalarda bulundu. Sayan, kaçak olarak kullanılan bu kayıtsız cihazların önümüzdeki dönemde kullanılamaz hale geleceğini veya 250 TL karşılığında affedileceğini açıkladı.

Türkiye'de mobil cihaz kayıt sistemine kayıtlı 270 milyon cihaz olduğunu ancak bunların 70 milyonundan 7 yıldan daha uzun süredir sinyal alınamadığını belirten Sayan, 7 yıldan uzun süredir sinyal alınamayan bu cihazların sistemden tamamen silineceğini söyledi. Kayıtlı telefonların IMEI numarasını kayıtsız telefonlara kopyalayarak onları da kayıtlı gibi göstermeye yarayan sistem yüzünden 70 milyon kayıtlı cihazdan artık sinyal alınamıyor.

Fatih Sayan, bu yöntemle kayıtlıymış gibi gösterilen ve vergi ödemeden kullanılan telefonların da 250 TL karşılığında affa tabi tutulacağını belirtti ve ayrıca GSM şirketlerinden taksitli telefon alıp taksitlerini ödemeyen dolandırıcıların da tespit edilip bu durumun da önüne geçileceğini açıkladı.

Meclis'te görüşülen torba yasa kabul edildiği takdirde yürürlüğe girecek olan klon IMEI kanunuyla birlikte yurt dışından gelen telefonları kayıtsız olarak kullanmanın tamamen önüne geçilmiş olacak. Yani yurt dışından gelen her akıllı telefon için 618,65 TL pasaport kayıt ücreti zorunlu olarak ödenecek.