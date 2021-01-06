Yeni yasama yılının ilk dokunulmazlık fezlekeleri Meclis'te
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Yeni yasama yılının ilk dokunulmazlık fezlekeleri Meclis'te

06.01.2021 13:21 | Son Güncelleme: 06.01.2021 13:26
Yeni yasama yılının ilk dokunulmazlık fezlekeleri Meclis'te

HDP'li 4 milletvekiline ait dokunulmazlık dosyaları TBMM Başkanlığına sunuldu.

HDP'li 4 milletvekiline ait dokunulmazlık dosyaları TBMM Başkanlığına sunuldu.

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun, HDP Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan ile HDP Şanlıurfa Milletvekili Nusrettin Maçin'e ait Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonuna sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Uslu

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