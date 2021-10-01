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Yeni yasama yılının başladığı Tunus'ta, Meclise giden yollar demir bariyerlerle kapatıldı

AA / Mehmet Akif Turan - Haberler | Güncel
Yeni yasama yılının başladığı Tunus'ta, Meclise giden yollar demir bariyerlerle kapatıldı

Yeni yasama yılının başladığı Tunus'ta, milletvekillerinin Cumhurbaşkanı kararıyla faaliyetleri dondurulan Meclise girmelerini engellemek için çevrede yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Yeni yasama yılının başladığı Tunus'ta, milletvekillerinin Cumhurbaşkanı kararıyla faaliyetleri dondurulan Meclise girmelerini engellemek için çevrede yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Başkent Tunus'ta Meclise giden yollar demir bariyerler ile kapatıldı.

Meclise girmeye çalışan Nahda Hareketi Sözcüsü ve Milletvekili İmad Hamiri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Her yıl adet olduğu üzere iki aylık yaz tatilinin ardından Meclis ekim ayı itibarıyla çalışmalarına başlıyor. Bu yüzden dün 90'ın üzerinde milletvekilinin katılımıyla Cumhurbaşkanı Kays Said'den istisnai önlemleri kaldırmasını ve Meclisi açmasını talep ettiğimiz ortak bir dilekçeye imza attık." dedi.

Meclise girmek istediklerini fakat güvenlik önlemlerinden dolayı giremediklerini belirten Hamiri, "Milletvekilleri halkın iradesini temsil ediyor. Milletvekilleri çalışma hakları için mücadele verecektir. Ülkedeki şartlar bu şekilde devam edemez, çözüm anayasal kurumların işleyişine izin vermek ve diyalog yolunu açmaktır." ifadelerini kullandı.

Said, yasama ve yürütme yetkilerini devraldı

Tunus Cumhurbaşkanı Said, 25 Temmuz'da Meclisin çalışmalarını dondurması ve başbakanı azletmesinden sonra, 22 Eylül'de de yetkilerini genişleten yeni kararnameler yayımladı.

Yeni kararnamelerle Cumhurbaşkanı'nın yasama ve yürütme yetkisine yönelik olağanüstü düzenlemeler yapıldı ve yasa tekliflerinin anayasaya uygunluğunu denetleyen geçici komisyon feshedildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararnamelere göre, Tunus Cumhurbaşkanı'na Bakanlar Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Cumhurbaşkanlığı kararlarıyla "yasama metinlerini" çıkarma yetkisi verildi.

Kararname uyarınca, Bakanlar Kurulu artık Meclise değil Cumhurbaşkanı'na karşı sorumlu olacak. Cumhurbaşkanı, başbakanı atayacak, kabine üyelerini, hükümetin siyasetini ve kararlarını belirleyecek.

Cumhurbaşkanı'na ayrıca her türlü Cumhurbaşkanlığı kararını halk oylamasına sunma yetkisi de verildi.

Said, başbakanı azletmesinden yaklaşık iki ay sonra 29 Eylül'de kadın akademisyen Necla Buden Ramazan'ı hükümeti kurmakla görevlendirdi.

AA / Mehmet Akif Turan - Son Dakika Haberleri
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