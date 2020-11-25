Yeni yasaklar neler? Son dakika Bakan Fahrettin Koca koronavirüs kısıtlamalarını açıkladı : Sokağa çıkma yasağı geldi mi?

Hafta içi sokağa çıkma yasağı var mı? Sokağa çıkma yasağı hangi günler, hangi saat aralığında? Corona virüs vakalarının yükselmeye başlamasıyla birlikte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca eşliğinde yeni kararlar alındı. Bu kararlara göre sokağa çıkma kısıtlaması nasıl olacak? Sokağa çıkma yasağı hangi günler, hangi saat aralığında düzenlenecek?

Dünyada ve ülkemizde de corona virüs vakaları hızla artmaya başlayınca yeni önlemler alma kararı verildi. Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan, korona virüs ile mücadelede 81 il için yeniden sokağa çıkma kısıtlamasının yapıldığını duyurdu. Milyonlarca vatandaş hangi saat aralığında ve hangi günler dışarı çıkabileceğini araştırmaya başladı. Genelgenin yayınlanmasıyla birlikte konu netleşmiş oldu.

25 Kasım tarihi itibariyle Bakan Fahrettin Koca yeni kısıtlamalar hakkında açıklamalarda bulundu. Peki Hafta içi sokağa çıkma yasağı var mı? Sokağa çıkma yasağı hangi günler, hangi saat aralığında? Hafta içi sokağa çıkma yasağı var mı? İşte merak edilen bilgiler haberimizde…

HAFTA İÇİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Yayınlanan genelgeye göre yeni bir karar alınıncaya kadar sadece hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır. Bu uygulamaya 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlarımız dahil değildir. Evden gerekmedikçe çıkılmaması gerekmekte, kalabalık ortamlarda da maske-mesafe-temizlik kurallarına uyulması gerekmektedir. Vaka sayıları düşürüldüğü takdirde alınan tedbirlerde yeni düzenlemeler yapılabilir. Hafta içi bir kısıtlama söz konusu olursa haberimizde yer alacaktır.

Sağlık Bakanı Koca açıklamalarında bu sözlere yer verdi:

"Birçok ülkenin aksine Türkiye sağlık sistemi pandemiyi sürpriz olarak karşılamadı. Daha önce uygulamaya koyduğumuz ulusal hazırlık planı çerçevesinde proaktif davranmaya gayret ettik. Yoğun bir mücadele dönemine girdik. Pandemi hastaneleri, acil hastanelerin devreye alınması, pozitif vakaların izolasyonu, temaslı takibi, yaşlı ve genç nüfusun sokağa çıkmasının kısıtlandırılması, okulların uzaktan eğitime geçmesi hayatın hemen her yönüne çok çeşitli tedbirler hayata geçirdik.

Hayat eve sığar mobil uygulamasını geliştirerek riskli bölge ve riskli kişilerin takibini yapmaya başladık. HES koduyla kendi tedbirlerinin alınmasını sağladık. Pandemi ile yoğun bir mücadele dönemindeyiz. Hayatın her yönüne yönelik tedbirler uygulandı."

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GELDİ Mİ?

Son hafta içerisinde yüzde ellinin üzerinde artış olan şehirlerden de bahseden Fahrettin Koca ülkenin dört bir yanı için yeni kısıtlamalar hakkında açıklamalarda bulunuyor...