Yeni yasaklar neler? Koronavirüs yasaklarına yenisi eklendi! Koronavirüs tüm yasaklar!

Koronavirüs vaka sayılarında yaşanan artış sebebiyle sokağa çıkma yasağı dahil birçok yasaklar getirildi. Yeni yasaklar neler? Koronavirüs yasaklarına yenisi eklendi! Koronavirüs tüm yasaklar!

YENİ YASAKLAR NELER?



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca konu ile şunları söyledi; "28 Aralık Pazartesi gününden itibaren yurtdışından hava ile; 30 Aralık tarihinden itibaren ise hava, kara ve deniz yolu ile gelen tüm yolcuların son 72 saatte yapılmış negatif PCR testlerini ibraz etmesi gerekmektedir. Negatif PCR testi sonucunu ibraz etmeyenler Türkiye'ye gelirken uçağa bindirilmeyecektir. Ülkemize girişte hudut kapısında testini ibraz etmeyenler ikamet edecekleri adreslerde karantina altına alınacaktır. Bu uygulama 1 Mart 2021 tarihine kadar devam edecektir."

DEVAM EDEN YASAKLAR

Cuma günleri saat 21.00'de başlayacak,

Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayacak

Pazartesi günleri saat 05.00'de tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.

Sokağa çıkma sınırlaması 31 Aralık Perşembe saat 21.00' den 4 ocak saat 05.00'e kadar kesintisiz uygulanacaktır.

65 yaş üstü ve 20 yaş altı toplu taşıma araçlarını kullanamayacak.

Restoranlar paket servisi haricinde hizmet veremeyecek.

AVM'lere girişte HES kod uygulamasına geçilecektir.