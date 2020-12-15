Yeni yasaklar neler? Güncel yeni yasaklar neler? Yasaklar ne zaman başlıyor ve bitecek?

Yeni yasaklar neler? Güncel yeni yasaklar neler? Yasaklar ne zaman başlıyor ve bitecek? Sorusuna vatandaşlar 14 Aralık'ta yapılan Covid-19 kabine toplantısı nedeniyle yeni kararlar sorguluyor. İşte güncel yeni yasaklarlar...

Dün toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Covid-19 salgınına ve salgının ekonomiye etkilerine yönelik yeni kararları açıkladı. Kabine toplantısında salgından etkilenen esnafa destek paketini açıklarken, yılbaşına da 4 gece 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması getirildiği açıklandı. İşte, Yeni yasaklar neler? Güncel yeni yasaklar neler? Yasaklar ne zaman başlıyor ve bitecek?

YENİ YASAKLAR NELER? YASAKLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR VE BİTİYOR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrasında güncel, yeni Covid-19 yasaklarını açıkladı,

Sokağa Çıkma Kısıtlamaları Genelgesinde şu ayrıntı bulunuyor. Yeni bir karar alınıncaya kadar ülke genelinde hafta sonları;

Cuma günleri saat 21.00'de başlayacak,

Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayacak

Pazartesi günleri saat 05.00'de tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.

Sokağa çıkma sınırlaması 31 Aralık Perşembe saat 21.00' den 4 ocak saat 05.00'e kadar kesintisiz uygulanacaktır

Erdoğan yeni kısıtlamalar ile ilgili açıklamasında, ''Her fırsatta tamam diye ifade ettiğimiz temizlik, maske, mesafe kurallarına riayeti telkin ederek aşı geliştirme çalışmalar başta olmak üzere konuyla ilgili tüm gelişmeleri yakından izleyerek süreci yönetiyoruz. Aldığımız tedbirleri milletimizin hayatını, sağlığını, geleceğini düşünerek belirliyoruz.

Bugünkü kabine toplantımızda alınan tedbirlerin sonuçlarını kapsamlı olarak değerlendirdik. Milletimizin büyük fedakarlığıyla uyguladığımız kısıtlamaların olumlu etkilerini görmeye başladık. Kurallara daha sıkı riayet etmek suretiyle bu mücadeleyi başarıya ulaştırmak hepimiz için milli görevdir. '' açıklamalarında bulundu.

YILBAŞINDA YASAKLAR VAR MI?

Sokağa çıkma sınırlaması 31 Aralık Perşembe saat 21.00'den 4 Ocak Pazartesi saat 05.00'e kadar kesintisiz olarak uygulanacaktır.

Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısında esnaf için yeni destek paketleri açıklandı. Dün Kabine toplantısında alınan kararları 5 madde halinde sizler için hazırladık.

KİRA DÜZENLEMESİ

Yıl sonuna kadar yüzde 20'den 10'a indirilen gayrimenkul kiralarındaki stopaj oranının uygulama süresi 1 Haziran 2021'e kadar uzatıldı.Yüzde 18'den yüzde 8'e indirilen iş yeri kiralama hizmetlerindeki KDV oranı 1 Haziran 2021'e kadar yüzde 8 olarak uygulanmaya devam edecek.

ESNAFA KİRA DESTEĞİ

İş yeri kira olan esnafa 3 ay süreyle büyükşehirlerde aylık 750 lira, diğer illerde ise 500 lira kira desteği verilecek.

KDV İNDİRİMİ

Konaklamadan yeme içmeye, yolcu taşımacılığından bakım onarıma birçok sektörü kapsayan KDV indirimlerinin süresi 1 Haziran 2021'e kadar uzatıldı.

ESNAFA DESTEK ÖDEMESİ

Salgından doğrudan etkilenen esnaflara 3 ay süreyle ayda 1000 lira destek ödemesi yapılacak. Hibe şeklinde verilecek destek ödemesinden taksi, dolmuş ve servis işletmecisi, pazarcı, terzi, oto tamircisi, lokantacı, pastaneci, kadın ve erkek kuaförü, pansiyon, yurt, kreş, düğün salonu işletmecisi gibi kesimler faydalanabilecek.