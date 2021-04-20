Yeni yasaklar gelecek mi? Bayram'da yasak var mı? İşte Bilim Kurulu toplantısı hakkında detaylar...
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Yeni yasaklar gelecek mi? Bayram'da yasak var mı? İşte Bilim Kurulu toplantısı hakkında detaylar...

Yeni yasaklar gelecek mi? Bayram'da yasak var mı? İşte Bilim Kurulu toplantısı hakkında detaylar...
Haberler.com / Ramazan Eles - Haberler | Gündem

Koronavirüs vaka sayısındaki artış devam ediyor. Yurt genelinde milyonlarca vatandaş ise, 65 bin sınırına yaklaşılmasının ardından yeni yasakların gelip gelmeyeceğini merak ediyor. Konuyla ilgili olarak gözler Bilim Kurulu toplantısında. Peki, yeni yasaklar gelecek mi? Bayram'da yasak var mı? İşte Bilim Kurulu toplantısı hakkında detaylar...

Bilim Kurulu toplantısı için arayışlar başladı. Son açıklanan kararlara göre Ramazan ayında hafta sonları tüm yurtta sokağa çıkma yasağı olacak, restoranlar ve kafeler bir ay boyunca sadece paket servis yapabilecek. Peki tam kapanma olacak mı? Bilim Kurulu toplantısı ne zaman?

YENİ YASAKLAR GELECEK Mİ?

Geçtiğimiz haftalarda Bilim Kurulu Toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Koca "Bugün Bilim Kurulumuzun gündeminde daha çok bölgelerin, sayın Cumhurbaşkanımızın söylediği şekliyle, yani düşük, orta, yüksek ve çok yüksek olarak ayrımının nasıl olması gerektiğini, hangi kriterlerin esas alınması gerektiği ve illerde nasıl bir kısıtlama veya açılma yapılması gerektiğini tartıştık. Tam kapanma gibi bir durumu düşünmüyoruz." açıklamasında bulundu.

BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN?

Bilim Kurulu'nun kabine toplantısı öncesinde 19 Nisan Pazartesi günü bir araya gelmesi bekleniyor.

Ramazan Eles
Gündem Editörü
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