Yeni yasa ile tasarruf finansman sektöründe talebin artması bekleniyor

Yapı Tasarruf Finansman Derneği Kurucu Genel Başkanı ve Finansevim Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Kolo, "Bu yeni dönem ve düzenlemeler ile, bizimle aynı yolda yürümek isteyecek vatandaşlarımızın sayısının çok daha artacağına inanıyoruz.

Yapı Tasarruf Finansman Derneği Kurucu Genel Başkanı ve Finansevim Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Kolo, "Bu yeni dönem ve düzenlemeler ile, bizimle aynı yolda yürümek isteyecek vatandaşlarımızın sayısının çok daha artacağına inanıyoruz. Sektörün gelişmesi yönünde atılan her türlü adımın her zaman destekçisi olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Finansevim'den yapılan açıklamada, tasarruf finansman şirketlerinin denetim altına alınması teklifinin TBMM Genel Kurulunda kabul edilmesine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Finansevim Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Kolo, kabul edilen yasa sayesinde yasa sayesinde tasarruf finansman sektöründe yeni bir dönemin başladığını aktardı.

İlk günden itibaren yasa çalışmalarını desteklediklerini belirten Kolo, şunları kaydetti:

"Finansevim olarak, Tasarruf Finansman Kanunu ile yeni dönemde de gücüne güç katarak milyonlarca insanı ev, araç ve iş yeri sahibi yapmaya devam edeceğiz. Güven temelinde, farkındalık yaratan çalışmalarımızla birçok insanın ev, iş yeri ve araç sahibi olmasına aracılık ediyoruz. Hayata geçirdiğimiz çalışmalar ve kurumsal kadrolarımız sayesinde kurulduğumuzdan bu yana iş süreçlerimizi mevcut düzenlemeye uygun halde işletiyoruz. İnsanlara güven vermeye ve hayatlarını iyileştirmeye yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Söz verdiğimiz tarihte, hiç aksatmadan yaptığımız tahsisatlar ile müşterilerimize bugüne kadar vermiş olduğumuz güveni, yasanın kabul edilmesiyle birlikte taçlandırmış bulunuyoruz. Bu yeni dönem ve düzenlemeler ile, bizimle aynı yolda yürümek isteyecek vatandaşlarımızın sayısının çok daha artacağına inanıyoruz."

Kolo, sektörün gelişmesi yönünde atılan her türlü adımın her zaman destekçisi olmaya devam edeceklerinin altını çizerek, bu vizyon çerçevesinde, yasanın hayata geçirilmesi için emeği geçenlere teşekkür etti.

"Türkiye'de tasarrufun önemi ve kıymeti iyi bilinmekte"

Müşterilerinin hayatına anlam katan projeler ile yenilikçi bir bakış açısı sunduklarını ifade eden Kolo, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye'de tasarrufun önemi ve kıymeti iyi bilinmektedir. Herkes tasarruf ederek geleceğine yatırım yapmak ve hayallerine ulaşmak için çaba sarf ediyor. Biz de Finansevim olarak, müşterilerimizin ev, iş yeri ve araba hayallerinin gerçeğe dönüşmesine aracılık ediyoruz. Kurumsal kimliğimiz, güçlü finansal yapımız, ihtiyaçlara uygun tasarruf modellerimiz ile her zaman müşterimizin yanında olmaya devam edeceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu