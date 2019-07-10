Yeni yargı reformu ne zaman çıkacak?

Yeni yargı reformu ne zaman çıkacak?

Yeni yargı reformu ne zaman çıkacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz haftalarda Yargı Reformu Strateji Belgesi adı altında açıkladığı reformların meclis yasama yılına yetişmeyeceği belirtildi. Reform çalışmalarını yakından takip eden milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, çalışmaların eylül ayına ertelendiğini duyurdu.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül aşama aşama ele alınacak olan reform çalışmalarının en kısa sürede meclise geleceğini belirterek, paketin bir bölümünün yaz tatili öncesi yasalaşacağı mesajını vermişti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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