Yeni yargı paketi: Hukukçuların reformdan beklentileri neler?

07.09.2019 09:00

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Cuma günü yargı reformu strateji belgesine yönelik değerlendirmelerde bulundu, belgeye dair eleştirilerin Meclis'te dikkate alınacağını belirtti.



Yeni yargı paketinde vatandaşın adalete dair güveninin pekişmesine, bunun için de iyi, etkin, erişilebilir ve hızlı işleyen bir adalet sistemine ihtiyaç duyulduğunu belirten Bakan Gül, yeni adli yılda adalet alanında bu anlayışın hakim olacağını söyledi. Euronews.com'da Görüntüle