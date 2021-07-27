YENİ YAPTIRDIĞI EVİNİN YANDIĞINI GÖRÜNCE GÖZYAŞLARINA BOĞULDU
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YENİ YAPTIRDIĞI EVİNİN YANDIĞINI GÖRÜNCE GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ZONGULDAK'ta, Paydar ailesinin yeni yaptırdığı ev çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.

ZONGULDAK'ta, Paydar ailesinin yeni yaptırdığı ev çıkan yangında kullanılmaz hale geldi. Yangını haber verilmesiyle eve gelen Şaziye Paydar, evini dumanlar içinde görünce gözyaşlarını tutamadı.

Yangın, saat 14.30 sıralarında Ontemmuz Mahallesi Hilmi Uluğ Sokak'ta meydana geldi. Suat Paydar'a ait 3 katlı evden dumanların yükseldiğini görenler itfaiyeye haber verdi. Zonguldak Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu. Çatıdan eve sıçrayan yangın, uzun uğraşlar sonucunda kontrol altına alındı. Yangın sırasında evde olmayan Suat Paydar ve eşi Şaziye Paydar, komşularının haber vermesiyle gelince gözyaşlarını tutamadı. Çocuğuna sarılarak ağlayan Şaziye Paydar'a sağlık ekipleri müdahalede bulundu. Şaziye Paydar gözyaşları içinde komşularının evine gitti.Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren çalışması sonucu söndürülürken, ev hasar gördü.

Ontemmuz Mahallesi Muhtarı Tacettin Köroğlu, "Herhalde elektrik kontağından çıktı. Evde kimse yoktu. Evi de yeni yaptırmışlardı. Geçmiş olsun, çok üzgünüz. Tek tesellimiz cana bir şey olmaması" dedi.

YENİ YAPTIRDIĞI EVİNİN YANDIĞINI GÖRÜNCE GÖZYAŞLARINA BOĞULDU
YENİ YAPTIRDIĞI EVİNİN YANDIĞINI GÖRÜNCE GÖZYAŞLARINA BOĞULDU
YENİ YAPTIRDIĞI EVİNİN YANDIĞINI GÖRÜNCE GÖZYAŞLARINA BOĞULDU
YENİ YAPTIRDIĞI EVİNİN YANDIĞINI GÖRÜNCE GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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YENİ YAPTIRDIĞI EVİNİN YANDIĞINI GÖRÜNCE GÖZYAŞLARINA BOĞULDU - Haberler
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